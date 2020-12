Jasmine Carrisi in una versione inedita. Il suo primo piano è ipnotico- FOTO

Primo piano mozzafiato e occhi da cerbiatto per Jasmine Carrisi. La coach di The Voice Senior colpisce tutti. Che sguardo ipnotico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi condivide sul suo profilo social uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza, la gioventù che appare nel suo fresco splendore. Il primo piano di Jasmine ha fatto subito furore, tanto da ricevere in poco tempo – mezz’ora circa – tanti like e numerosi commenti di utenti social che in vario modo esaltano la bellezza della 19enne. Quello che emerge innanzitutto è il make-up che va ad arricchire lo sguardo di Jasmine, un trucco occhi incantevole che li esalta ancora di più, già bellissimi di suo. Come scrive sulle storie di Instagram, Jasmine si è concessa un’interessante seduta di trucco, probabilmente presso la sua abitazione. Il risultato finale è uno smokey eyes perfetto per una serata, cosa avrà in mente la giovane Carrisi?

LEGGI ANCHE ->Alba Parietti finisce nella rete dei “Fatti e rifatti” di Striscia la notizia

Jasmine Carrisi, insieme al padre in The Voice Senior

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Inutile dire come la giovane abbia ereditato la bellezza dalla madre – Loredana Lecciso – e la passione per la musica dal padre – Albano, non richiede presentazioni – tanto da affiancarlo nella prima edizione del talent The Voice Senior presentato da una notevole Antonella Clerici e con coach dal calibro di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Non resta che sbirciare e restare sintonizzati sulle sue storie. Jasmine ama infatti sempre condividere con i suoi fans le attività di vita quotidiana.

LEGGI ANCHE ->Matilde Gioli, in formissima con Nike. Il VIDEO dell’allenamento è da infarto

La giovane Carrisi ha condiviso meno di un’ora fa uno scatto, un selfie davanti lo specchio della camera: uno stile sportivo che come sempre farà tendenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter