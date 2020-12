Alba Parietti finisce nella rete dei “Fatti e rifatti” di Striscia la notizia

Alba Parietti è caduta nella rete della storica rubrica di Striscia la notizia “Fatti e rifatti”. Il confronto tra le immagini vecchie e nuove parla da sé.

Nella rete dei “Fatti e rifatti” di Striscia la notizia. Anche Alba Parietti è stata analizzata dallo scanner del programma di Antonio Ricci che individua i ritocchi estetici dei vip grazie al confronto delle immagini vecchie e nuove.

E dall’analisi sembra proprio che negli anni la showgirl abbia fatto ricorso al chirurgo.

I conduttori del programma Ficarra e Picone sottolineano come lo scanner sia stato mandato in tilt dalla differenze riscontrate tra il prima e il dopo. Evidente il cambio di taglia del decolletè e non solo. Anche le labbra risultano trasformate e molto lievitate. E i conduttori si domandano scherzosamente come sarà tra qualche anno.

ALBA TANTI INTERVENTI NEGLI ANNI

I ritocchi della Parietti sono quindi una certezza. E non fanno altro che aumentare le voci che ruotano intorno alla cinquantanovenne. Da anni si presume che si sia sottoposta a diversi interventi.

Ma la showgirl e conduttrice non ha mai negato la cosa. E anzi sui suoi social ha ricondiviso il siparietto di Striscia senza scrivere nessun commento. I suoi follower rispondo con una caterva di complimenti nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba inoltre in questi giorni è stata al centro dell’attenzione per la commovente visita al figlio Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip.

