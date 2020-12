Matilde Gioli, in formissima con Nike. Il VIDEO dell’allenamento è da infarto

Sempre in formissima l’attrice Matilde Gioli che ieri ci ha deliziato con un allenamento in diretta con l’amico e personal trainer Paolo Zotta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli)

Matilde Gioli, classe 1989, è una delle attrici più in auge in questo momento. Colpevole anche la sua recente partecipazione nella serie “Doc – Nelle tue mani” in cui ha recitato la parte della dottoressa Giulia Giordano. Dopo lo stop forzato dal primo lockdown, la serie è tornata in onda su Rai Uno recuperando il successo d’ascolti che si erano già manifestati con le prime puntate. La situazione che gli attori si sono trovati a vivere durante le riprese in tempi di lockdown e sicurezza in termini di emergenza sanitaria ha creato però in loro molta concitazione e stress emotivo.

LEGGI ANCHE -> Gwyneth Paltrow promuove libro da colorare. Il tema? La vagina

Matilde è diventata attrice per caso mentre studiava Filosofia all’università Statale di Milano. Partecipò per puro caso ai provini per il film “Il Capitale Umano”, di Paolo Virzì, e proprio per quel ruolo vinse anche diversi premi, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’argento 2014.

Matilde, in questi anni, ha lavorato anche come modella, firmando importanti contratti come testimonial di Fearless Olaz e per Nike. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Matilde è molto riservata, per molti anni è stata fidanzata con un ragazzo di nome Matteo ma sembra che la loro relazione sia naufragata nel 2019 ed ora sia single.

Matilde Gioli, il video del workout casalingo