Anna Safroncik soffia un dente di leone e lancia un invito ai fan – FOTO

Anna Safroncik ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: nell’immagine la si vede mentre soffia un dente di leone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

Anna Safroncik è una delle attrici più seguite in Italia sui social network. L’attrice ucraina naturalizzata italiana conta ben 521mila follower. Un dato veramente significativo che non sta a significare solo l’apprezzamento da parte dei suoi fan per il suo indiscutibile talento nella recitazione.

Infatti Anna sta riscuotendo un notevole successo su Instagram anche per la sua bellezza. A tal proposito le sue foto stupiscono sempre i suoi tantissimi ammiratori. Protagonista de Le tre rose di Eva, la donna sfoggia un fisico perfetto e un fascino innato.

Anna Safroncik, il soffio del dente di leone e l’invito ai fan – FOTO

Ogni sua immagine o video raccoglie sempre moltissimi ‘like’ e commenti di complimenti. Nel caso dello scatto più recente, il post in questione ha superato quota 6mila e 500 ‘mi piace’ e oltre 60 messaggi nel giro di poche ore.

Si tratta di una foto molto simpatica che la ritrae mentre sta soffiando un dente di leone, comunemente conosciuto come soffione. Un’immagine nella cui didascalia fa una richiesta ai suoi fan. “Esprimi un desiderio”. E voi ci volete rivelare che desiderio esprimete o intendete tenervelo per voi?

