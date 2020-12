Federica Pacela, felicità in bikini: ma ad esultare sono i fan – FOTO

Federica Pacela sorridente e sensuale nel nuovo scatto su Instagram, in costume però la felicità è tutta per i suoi followers: che curve

Dicembre, l’inverno sta ormai arrivando, ma non per tutti. C’è chi ancora in questo periodo dell’anno può regalarsi, e regalarci, immagini da urlo in costume. Parliamo, lo avrete capito, di Federica Pacela, la vulcanica influencer italiana in quel delle Isole Canarie. Lo scatto di oggi su Instagram reca la dicitura di Playa Paraiso, ma il paradiso lo regala lei a noi con le sue foto sempre oltremodo sensuali e seducenti.

Federica Pacela, il bikini coloratissimo esplode: i fan in delirio per lei

Anche oggi, Federica mette in mostra le sue forme davvero esplosive in abbigliamento succinto. La vediamo particolarmente allegra, con un sorriso che conquista e che scioglie davvero il cuore. Un momento di felicità ben descritto dalla sua espressione e dalla didascalia del post, e trasmessa, ovviamente, anche ai suoi fan, ben contenti di poterla ammirare ancora una volta in una mise accattivante e che accende la fantasia.

Il bikini dai colori accesi esalta la sua generosissima scollatura, uno dei suoi punti di forza e ormai uno dei cult di Instagram. Un lato A sensazionale e del quale non ci stancheremmo davvero mai. Una vera meraviglia per gli occhi e per il cuore. Federica sa sempre sorprenderci e farci innamorare ogni volta di più con il suo fisico conturbante.

