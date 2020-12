GF Vip scoppia la rabbia dei concorrenti, scatta la lite: “Fa la maestrina”. Oggi pomeriggio Dayane Mello ha di nuovo urtato la pazienza dei suoi coinquilini nella casa più spiata d’Italia

Dayane Mello è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. Nella sua incoerenza è riuscita a far impazzire tutti i suoi coinquilini, creando una serie di dinamiche che hanno fatto appassionare il pubblico. I concorrenti stanno facendo del loro meglio per ignorare le sue provocazioni per non farla passare da vittima, ma di tanto in tanto non riescono a resistere e cedono, com’è successo ieri ad Elisabetta Gregoraci ed oggi ad Andrea Zelletta e Francesco Oppini.

GF Vip, Dayane Mello nel mirino della casa: continuano le polemiche

Dayane, infatti, ha accusato Pierpaolo Pretelli di aver fatto una doccia di mezz’ora e di aver finito l’acqua calda, “sprecandola”, quando a detta di Andrea e Francesco la doccia dell’ex velino è durata soltanto cinque minuti, per non parlare del fatto che Dayane è la prima a fare lunghi bagni caldi tenendo il rubinetto acceso tutto il tempo. “Deve sempre fare la maestrina, non eri qui, non hai visto Pierpaolo, perché lo devi accusare così dal nulla?“

Andrea e Francesco hanno rivelato di non sopportarla più. “Cammini per casa e senti sempre la sua voce che parla male di qualcuno, non ha mai una bella parola per qualcuno, ma basta! Poi di Giacomo che è suo amico e che stava facendo la doccia con Pierpaolo non ha detto niente“.