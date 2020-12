Ludovica Pagani, minigonna da urlo e tacco a spillo vertiginoso – Foto

Ludovica Pagani fa girare la testa ancora una volta ai suoi fan. Sui social ha pubblicato uno scatto super sexy dove sfoggia un look davvero da capogiro!

Ludovica Pagani spiazza tutti sfoggiando un look davvero super audace su Instagram. L’influencer e giornalista, è famosa per la sua immensa bellezza. Non a caso, può essere considerata l’antagonista per eccellenza di Diletta Leotta.

Nel nuovo scatto pubblicato sui social si mostra in tutta la sua sensualità con dei bellissimi decolleté con un tacco super vertiginoso. Minigonna e camicetta super sexy e trasparenti. Gambe toniche e super in forma per la bella Ludovica!

Novità lavorative per Ludovica Pagani!

Nel nuovo post la Pagani ha annunciato ai suoi fan che presto uscirà il suo nuovo pezzo. Ma non solo. L’influencer ha anche invitato i suoi follower a partecipare al concorso di Burn per vincere cuffie, consolle dj Pioneer e speaker.

La Pagani è nata il 26 giugno del 1995 a Bergamo. Non si sa molto della sua infanzia e, della sua formazione, si sa che ha conseguito il diploma di Liceo linguistico. Inoltre, si è laureato in economia e management presso l’Università di Milano.

Terminati gli studi, si è avvicinata al mondo dello sport e della televisione.

La Pagani ha cominciato a lavorare come giornalista per la testata giornalistica “Up”. Successivamente, ha collaborato con Starswiss e Fashionchannel dove ha mostrato tutto il suo talento. Adesso, invece, la possiamo ammirare sul canale sportivo Sport Italia.

Nel 2016 la bella Ludovica ha anche condotta una web serie dedicata interamente agli acquisti dal nome “We love shopping”. Ha condotto anche Milanonow, un famoso programma che è stato mandato in onda su Telelombardia. Nello stesso anno, la Pagani ha cominciato ad entrare a riscuotere un certo successo sui social, diventando una nota influencer. Ad oggi, il suo profilo vanta ben 2, 5 milioni di followers.

Nel 2018 apre un proprio canale su YouTube dove raggiunge 250 mila iscritti e 40 milioni di visualizzazioni. Nello stesso anno, pubblica su YouTube la sua canzone “Tiki Taka feat Ricky Jo”.

La Pagani intanto non perde mai occasione per stuzzicare i suoi fan che non le risparmiano complimenti: “🔥😍, Lo metterò appalla in macchina e tutti lo sentiranno bellezza😍🚀, Pazzesca! 😍💖”.

