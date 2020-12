Maria Pedraza bellissima e sensuale, lo sguardo incanta i fan – FOTO

Maria Pedraza ha fatto impazzire i suoi follower con una fotografia stupefacente: l’attrice mette in mostra tutta la sua bellezza.

Maria Pedraza è un’attrice molto apprezzata e amata in tutto il mondo. La nativa di Madrid ha conquistato la popolarità partecipando a diverse serie Netflix di successo. Dopo aver indossando i panni di Alison Parker ne ‘La casa di carta’, la classe 1996 è stata Marina Nunier Osuna in ‘Élite’ e l’avvocato Triana in ‘Toy Boy’.

Maria è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 12 milioni di follower. La sua carriera da attrice è iniziata proprio grazie ai social: il regista Esteban Crespo l’ha scoperta su Instragram. La Pedraza ama postare scatti incantevoli in cui mette in mostra i suoi occhi magnetici e la sua bellezza disarmante. L’attrice, poco fa, ha condiviso uno scatto meraviglioso.

Maria Pedraza bellissima e sensuale: che occhi

Maria qualche ora fa ha postato in rete uno scatto fenomenale. L’attrice è in una posizione estremamente sensuale, con le braccia che sono poggiate rispettivamente tra i capelli e sui fianchi. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante, mentre le sue labbra carnose deliziano i follower. I suoi occhi meravigliosi conquistano letteralmente la scena. Il suo sguardo magnetico fa sognare i fan.

Il post ha inanellato numeri stratosferici. L’immagine ha già collezionato 893mila cuoricini e tantissimi commenti. I follower amano postare emoticon emblematiche e paroline di stima.

L’attrice, qualche settimana fa, fece impazzire tutti condividendo uno scatto in cui indossava una magliettina strettissima che mise in evidenza il suo décolleté.

