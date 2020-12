Mercedesz Henger, lato A incontenibile, un seno così mai visto – FOTO

Mercedesz Henger mostra un look spietato su Instagram, dopo la doccia. Capelli argento e coda di cavallo: seno incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Una ragazza così non l’avevamo mai vista prima! Così i follower di Mercedesz Henger lanciano un appello alla bellezza pura e affascinante, oltre qualunque aspettativa. Ne sa qualcosa Lucas Peracchi, il fidanzato “malconcio” secondo mamma Eva e fotografo ufficiale della splendida realtà, proveniente dall’Ungheria.

La sublime Henger Junior non fa test, ne regge il paragone con le altre dive del mondo social e dello spettacolo. Nonostante i continui diverbi ha tutte le caratteristiche per raccogliere l’eredità della più conosciuta attrice anni ’90. Tante le versioni di “ricchezza” femminile che abbiamo ammirato di Mercedesz, dall’aspetto fisico alle affinità con il ragazzo, fino alle pose calendaristiche e accattivanti, messe a disposizione della platea, sempre più esultante dietro lo schermo dei social network.

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger esagera sui social, seno in primissimo piano: fan in estasi – FOTO

Mercedesz Henger, scatto sublime dopo la doccia: frontale perfetto

La passione con Lucas è sempre più accesa e incandescente e l’ultimo scatto su Instagram porta anche la sua firma. Mercedesz indossa un maglione nero fino al collo, ma ciò che sorprende il pubblico è un fascio luminoso di capelli argentei, mossi dopo aver sciolto la coda di cavallo. L’intesa con il pubblico arriva al culmine della libidine, quando non si riesce a non ammirare la perfezione di un fisico travolgente , irto di curve mostruose e sporgenti, come mai nessuno finora l’aveva visto prima.

Ritratto firmato senza dubbio da Lucas Peracchi, lo stesso di cui si parlava qualche giorno fa, come presunto protagonista di un atto di tradimento. Durante la messa in onda del programma “Pomeriggio Cinque”, condotto da Barbara D’Urso. Nel cui studio si consumava la presenza di qualcuna che lo affascinava, un nome su tutti: Selvaggia Roma.

Ma sembra che Mercedesz abbia perdonato il fidanzato, tanto da diventarne il fotografo ufficiale per l’occasione e potenziare un rapporto di coppia che già ha regalato tante gioie ai sostenitori

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.