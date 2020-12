Salemi e Gregoraci, Elisabetta: “Mi sento presa in giro”

E’ guerra tra la Salemi e la Gregoraci: il Grande Fratello sta mettendo a dura prova le due donne che hanno ancora molto da chiarire

Nella casa del Grande Fratello non manca mai un po’ di attrito tra i concorrenti. Questa volta le protagoniste della storia sono Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Le due hanno un conto in sospeso ed è il momento di chiarire. Dopo la puntata di lunedì, la conduttrice e l’influencer non si sono rivolte parola per un paio di giorni fino a quando l’ex signora Briatore ha preso in mano la situazione. Al centro della discussione c’è la famosa estate in Sardegna, durante la quale l’influencer milanese ha scambiato dei messaggio con Flavio Briatore.

Gregoraci attacca Salemi: cosa si sono dette?

Elisabetta Gregoraci ha rivelato di aver discusso con il suo ex marito per i messaggi inviati dall’influencer ed inoltre è molto preoccupata della possibile reazione di Briatore fuori dalla casa. “Avevi detto che non ne avresti più parlato e che era chiusa. Poi in puntata vedo che hai fatto mille confessionali dove parlavi di quella storia – è delusa la conduttrice – allora mi sento presa in giro”. E poi fa un accenno al suo ex: “A parte che so già che quello è incavolato di sicuro – sottolinea – ma poi anche per me e te, ci eravamo dette di non parlarne più e non è stato così”.

Giulia Salemi non è rimasta di certo con le mani in mano: “Io ho detto il discorso del pernottamento che hai chiesto, questo è vero. Non ho detto però che tu hai chiesto soldi, attenta alle parole – spiega alla conduttrice – Senti, non ho detto che tu vuoi le cose pagate. Non ho parlato di queste robe. […]”. E poi continua: “Non fare la santarellina perché tu sei arrivata e hai detto ‘Io non ho nessun pregiudizio, ma potrei dire tante cose che mi hanno detto di te'”.

