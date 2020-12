Rivelazione in radio: “Tradisco mia moglie con sua sorella e sono felice”

Rivelazione in radio. Un uomo in anonimo ha confessato di avere una relazione con la sorella della moglie da 5 anni. Le reazioni

Andrea Marchesi e Michele Mainardi sono i conduttori radiofonici della trasmissione Deejay 6 Tu, in onda su Radio DEE JAY dalle 6 del mattino. Danno il buongiorno agli italiani con storie piccanti grazie alla rubrica Alta Infedeltà, in cui utenti in anonimato raccontano vicende di cui sono protagonisti. In particolare affrontano tematiche che hanno “le corna al partner” come topic principale, così come suggerisce il titolo.

E’ il caso della puntata di ieri, in cui i due speaker vengono raggiunti in diretta dalla telefonata di tale “Cognatazzo” (nome per nascondere la reale identità), che racconta una storia talmente sconvolgente da lasciare impietriti anche Marchesi e Mainardi.

Rivelazione in radio: tradisco mia moglie con mia cognata

“Sono in stato confusionale. Amo mia moglie ma amo anche sua sorella con cui ho una relazione da più di cinque anni” – così viene presentato al pubblico l’argomento del giorno.

La telefonata con il diretto interessato assume toni goliardici, misti a curiosità ed incredulità. Cognatazzo dice: “Sono sposato con mia moglie da 18 anni. Mia cognata è venuta a vivere da noi per un periodo perchè stava cambiando casa. Da lì è scattato qualcosa”.

Uno dei due presentatori fa la domanda più ovvia: “Ma ami ancora tua moglie?” La risposta dell’infedele è stata: “Si, molto”.

La cognata è più giovane della moglie di due anni. Tranne qualche piccola frecciatina ogni tanto, non c’era mai stato nulla che facesse sospettare un interesse da parte di entrambi nel lungo periodo passato in cui si sono frequentati semplicemente come parenti acquisiti. “Chi ha fatto il primo passo?” – viene dunque chiesto. “E’ stata lei” – risponde Cognatazzo. “Non facciamo di lui la parte lesa però, non ha subito la seduzione della donna. Poteva benissimo tirarsi indietro” – dice a questo punto uno dei due conduttori.

“E’ un problema sessuale? Continui ad avere rapporti con tua moglie?” – viene chiesto con curiosità. Cognatazzo dice: “Ho rapporti regolari con lei. Sono bravissime entrambe a letto. Non è una questione fisica. Io sono realmente e sinceramente innamorato di entrambe. Le amo tutte e due.”

La moglie è inconsapevole, stessa cosa il marito della sorella. Uno dei conduttori sostiene di avere i brividi lungo la schiena sentendo il racconto di questa vicenda. “Ma tua cognata ha rimorsi nei confronti di sua sorella?“- chiede uno dei due speaker. “Non l’ho mai chiesto” – risponde Cognatazzo.

