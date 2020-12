Clizia Incorvaia, bellissima in bianco e nero come la Città Eterna – FOTO

Clizia Incorvaia torna su Instagram con una nuova favolosa foto. Un modo raffinato per sottolineare tutta la sua romanità

Clizia Incorvaia è stata uno delle grandi protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Vip. È lì che ha trovato l’amore la bionda influencer, ex compagna di Francesco Sarcina, standman delle Vibrazioni.

Lei che era stata sempre molto riservata è balzata agli onori della cronaca rosa quando è esploso il gossip su un possibile suo tradimento con l’amico del marito Riccardo Scamarcio. Un grande polverone. Poi la partecipazione al reality di Canale 5 e la bella storia d’amore che sta vivendo con il suo Paolo Ciavarro. La differenza d’età tra di loro c’è anche se non si percepisce. La Incorvaia ha da poco spento le sue 40 candeline ma sembra una ragazzina.

Qualche giorno fa i due sono stati ospiti di Adriana Volpe ad Ogni Mattina e la padrona di casa ne ha approfittato per chiedere a Paolo se l’anello che la sua compagna indossa rappresenta una promessa di matrimonio.

La risposta è no. Paolo ha spiegato, infatti, che quello è il regalo per i 40 anni di Clizia. Un compleanno importante che richiedeva un regalo importante, tutto qui. Per i fiori d’arancio bisognerà dunque aspettare.

Clizia Incorvaia, il primo piano è formidabile

Ci sorprende con uno scatto in bianco e nero Clizia Incorvaia oggi. L’influencer che su Instagram dice di essere cresciuta pane e moda delizia il suo pubblico con un bel primo piano, posato ma sensuale a dimostrazione del fatto che non bisogna essere per forza senza veli per attirare l’attenzione.

Lei lo fa con delicatezza, con lo sguardo dritto in camera, la mano che raggiunge il mento e un look molto semplice. Felpa bianca e lupetto scuro sotto. Questo è per lei il simbolo di essere romana. Scrive infatti a corredo della foto una sola parola, molto emblematica: “Romanamente”.

E per lei è un’esplosione di complimenti. Ai suoi fan questo modo di presentarsi piace molto. Bellissima come la Città Eterna.

