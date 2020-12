Elodie fa impazzire il web con la video allo specchio in intimo

La cantante ha pubblicato un video su Instagram super sexy, che ha mandato in delirio tutti i fan

Elodie, la cantante più sensuale in Italia ha pubblicato un video in intimo che ha fatto impazzire tutti quanti. Si è mostrata allo specchio con lingerie color carne, in tutto il suo splendore con un fisico da urlo. Ultimamente siamo abituati a vedere Elodie in mise molto sexy, tutta l’estate ha incantato i fan con vestitini corti con spacchi vertiginosi, come quello usato nel video musical del suo brano “Ciclone”.

Elodie una dea della musica, tutti la amano e la ammirano

La bellissima cantante ha raggiunto un successo pazzesco dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Si presentò con capelli rosa e cortissimi e disse che il motivo di tale look così particolare era dovuto al fatto che sperava che le persone si concentrassero sulla sua musica e non sulla sua bellezza. Anche lei è consapevole di quanto sia bella infatti. E ora che la sua carriera è avviata e le persone hanno imparato ad apprezzare prima la sua musica e poi lei, può permettersi finalmente di mostrarsi in tutto il suo splendore, in abiti bellissimi e sexy.

L’abbiamo vista sia sul Red Carpet di Venezia, sia a Sanremo con abiti firmati Versace e disegnati appositamente per lei. Pare infatti che la cantante sia ormai una della favorite del marchio. Prima di lei un’altra concorrente di amici aveva avuto lo stesso problema riguardo la bellezza, solo che aveva deciso di presentarsi così come era, Lorella Boccia. Bellissima ballerina dai lunghi capelli mori, che oltretutto appare nel video musicale proprio di Elodie, il Ciclone.

Lei stessa durante il suo percorso ad Amici ha dovuto dimostrare di più della sua bellezza, e anche lei dopo tanta fatica è riuscita ad ottenere i suoi successi. Ad oggi è una delle ballerine professioniste di Amici. Elodie sta avendo un gran successo d’altra parte, con Sanremo si è fatta apprezzare per il brano Andromeda scritto da Mahmood, vincitore del Festival l’anno prima. Ha poi fatto un tour questa estate, portando le sue bellissima canzoni hit dell’estate il Ciclone e Guaranà in giro per l’Italia.

E ora è pronta a lanciare l’album di natale, This is Elodie x Christmas EP, sarà disponibile dall’11 settembre sulle piattaforme digitali. Oltre agli speciali di natale, il disco conterrà le sue 4 canzoni che hanno ottenuto più successo dell’album This is Elodie. Guranà, Andromeda, Margarita e Pensare male, che sono tutti dischi di platino tranne Margarita che è doppio disco di platino. Le canzoni sono state però nuovamente registrate dalla cantante con un tono più intimo.