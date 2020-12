Le anticipazioni della puntata di questo pomeriggio, 5 dicembre, di Verissimo: tutti gli ospiti che saranno presenti in studio

Come ogni sabato che si rispetti torna Verissimo con Silvia Toffanin che anche in questa puntata incontrerà nel suo studio personaggi dello spettacolo. Tra gli ospiti che si racconteranno e risponderanno alle domande della conduttrice, come di consueto direttamente dal Grande Fratello Vip, arrivano gli ultimi due eliminati. Ci sarà la contessa Patrizia De Blanck ha vissuto due mesi all’interno del reality e parlerà della sua esperienza durante la quale ha anche compiuto 80 anni. Presente, per la prima volta a Verissimo, anche Enock Barwuah. Il fratello di Mario Balotelli rivivrà le emozioni vissute all’interno della casa e racconterà il legame che lo lega al calciatore. Ma non saranno gli unici ospiti di questa puntata.

Anticipazioni e ospiti di Verissimo

Silvia Toffanin intervisterà Gerry Scotti, tornato al lavoro dopo aver combattuto la battaglia contro il Covid. Un racconto commuovente che vuole ricordare anche tutti coloro che gli sono stati accanto durante questo periodo difficile. Lo stesso farà Iva Zanicchi, anche lei guarita dal Covid. Avrà modo di parlare di quello che ha vissuto e affronterà pubblicamente il dolore della perdita del fratello Antonio.

Questo pomeriggio approderà per la prima volta a Verissimo anche il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. La band italiana ha da poco pubblicato il nuovo album “Contatto”, dopo alcuni anni di pausa. Infine sarà ospite anche Marco Carta che svelerà alcuni dettagli sul suo nuovo amore. Ci sarà modo di parlare anche di musica e dei suoi nuovi progetti lavorativi che lo vedono attualmente impegnato.

L’appuntamento è alle ore 16 su Canale 5 con Verissimo che si riconferma ogni settimana tra i programmi più seguiti del palinsesto Mediaset.

