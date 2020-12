La gioia per la fine di questo 2020 per Elisabetta Canalis è sinonimo più che mai di totale libertà: lo scatto sensuale è puro spettacolo.

La soubrette e modella italiana, Elisabetta Canalis, si sta preparando al meglio per l’arrivo del Natale. L’ex compagna dell’attore statunitense George Clooney si sta lasciando andare a sorprendenti novità. Mai come quest’anno, fatidico per l’intera popolazione mondiale, Elisabetta ha deciso di spogliarsi, e non soltanto letteralmente, da ogni preoccupazione.

Elisabetta Canalis il duo perfetto: libertà e lingerie in total red

Soltanto pochi giorni fa, la sensuale Elisabetta, aveva tinto i suoi bellissimi capelli di un colore più chiaro e tendente al biondo. Un’aria di cambiamenti che sta invadendo la sua personalità. E nella giornata di oggi, soltanto un’ora fa, sul suo profilo Instagram è apparso un nuovo e sorprendere scatto.

Il post riporta la seguente didascalia:”Xmas time in my lingerie And pj” lasciando intravedere poi il fisico statuario dell’attrice, soprattutto per quel che riguarda la parte superiore. Elisabetta indossa soltanto un meraviglioso completo notte in seta, e di colore rosso, firmato dal conosciuto brand di lingerie made in Italy: Intimissimi.

Assieme al pizzo bianco che si affaccia sul suo décolleté, come neve caduta durante la vigilia di Natale, un altro elemento da non trascurare è la sua espressione incredibilmente rilassata. Sarà merito del completo spettacolare alla vista? O forse dell’atmosfera che regalano le fiamme del camino acceso alle sue spalle?

