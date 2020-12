Antonella Clerici compie gli anni e festeggia: bella da togliere il fiato FOTO

Antonella Clerici compie gli anni e festeggia: bella da togliere il fiato. La conduttrice ha compiuto 57 anni e ha pubblicato uno scatto sul suo profilo per ringraziare per gli auguri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Conduttrice di successo, è arrivata anche a condurre un Festival di Sanremo, traguardi importantissimi ma per tutti Antonella Clerici è come una persona di famiglia. Che si consideri come una madre o come una sorella, Antonella è entrata nel cuore di tutti tanti anni fa e non è uscita più, nonostante i cambiamenti che ci sono stati nella sua carriera negli ultimi anni. Non è mai stata dimenticata durante il suo periodo di lontananza, anzi, diventa sempre più amata ogni giorno che passa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Antonella Clerici compie gli anni e ringrazia tutti per gli auguri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Tra tutti i programmi che ha condotto è La Prova del Cuoco quello che più è nel nostro cuore da sempre, come potrebbe non essere altrimenti? Tornavamo da scuola o da lavoro e c’era lei ad accoglierci in televisione, siamo cresciuti tutti con il suo sorriso e non possiamo non considerarla una persona di famiglia. Per questo oggi ha ricevuto tantissimo affetto dai suoi fans che l’hanno inondata di auguri per il suo 57esimo compleanno.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Nonostante sia stata sicuramente una giornata impegnata per lei, ha trovato comunque un attimo per pubblicare la foto su Instagram con la torta per ringraziare tutti i suoi amati fans dei tanti, tantissimi auguri che ha ricevuto sui social nelle ultime ore.