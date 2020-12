Infermiera assassinata mentre va a lavoro: il terzo caso in quattro anni

Una giovane infermiera è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre si recava a lavoro presso l’ospedale di Nashville, in Tennessee (Usa).

Dramma negli Stati Uniti, dove una giovane infermiera di 26 anni sarebbe stata uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava al volante della sua auto. La vittima, secondo quanto ricostruito, si stava recando in ospedale per svolgere il turno di lavoro, quando improvvisamente il mezzo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. La 26enne è riuscita ad accostare a bordo della strada, dove poco dopo la polizia l’ha trovata. La vittima è stata soccorsa, ma ogni sforzo per salvarle la vita è risultato vano. Sull’accaduto sta indagando la polizia che ha avviato la caccia ai responsabili dell’omicidio.

Usa, giovane infermiera uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre si reca a lavoro: il terzo delitto in quattro anni

Una giovane infermiera è stata assassinata a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti, a colpi d’arma da fuoco. La vittima è Caitlyn Marie Kaufman, infermiera 26enne del reparto di terapia intensiva del St Thomas West Hospital. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione britannica del Daily Mail, la 26enne, venerdì 4 dicembre, si stava recando in auto in ospedale per svolgere il suo turno di notte. Improvvisamente il veicolo, un SUV Mazda CX5 di colore grigio, sarebbe stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco. La conducente, nonostante fosse stata raggiunta da alcuni proiettili, è riuscita ad accostare e si è fermata a bordo strada,

Circa un’ora dopo, una volante della polizia notando il Suv ancora accesso e fermo si è fermata ed ha visto la donna priva di sensi. Lanciato immediatamente l’allarme, sul posto sono arrivati i paramedici che hanno soccorso l’infermiera, per cui ogni tentativo di salvarle la vita è risultato inutile. La 26enne è deceduta per le gravi lesioni riportate. La polizia ha avviato le indagini per rintracciare i responsabili del delitto e risalire al movente. Le autorità hanno esortato chiunque abbia notato qualcosa di strano nei pressi del luogo dell’omicidio a farsi avanti.

Come riporta il Daily Mail, si tratterebbe della terza infermiera dell’ospedale di Nashville uccisa dal 2016. Nel 2016, una operatrice sanitaria di 25 anni era stata picchiata e strangolata ed il suo corpo ritrovato in un sito di smaltimento di rifiuti.

L’anno successivo, una dipendente 23enne del St Thomas West Hospital era stata, invece, accoltellata a morte nel suo appartamento. Il primo caso è rimasto irrisolto, mentre per il secondo omicidio un uomo è stato condannato all’ergastolo.

