Bambina ritrovata ferita: un uomo accusato di tentato omicidio

Un uomo è accusato di tentato omicidio in seguito al ritrovamento di una minorenne gravemente ferita. Le condizioni della bambina sono gravi.

L’agghiacciante scoperta è avvenuta in Inghilterra lo scorso giovedì, 3 dicembre 2020. Un uomo è stato accusato di tentato omicidio in seguito al ritrovamento di una bambina gravemente ferita. La vittima è stata ritrovata esattamente a Blackpool, nota località balneare che si affaccia sul Mare d’Irlanda. Erano da poco passate le 18.00 quando la polizia è stata avvertita della presenza della piccola in una proprietà privata in prossimità di Onslow Road, Layton. A causa delle profonde lacerazioni, la piccola è stata immediatamente trasferita prima al Blackpool Victoria Hospital e successivamente all’ospedale pediatrico Alder Hey: le sue condizioni sono ancora critiche. A seguire i dettagli.

IL DETECTIVE DI BLACKPOOL “LE INDAGINI INVESTIGATIVE SONO ANCORA APERTE”

Il responsabile dell’aggressione è Jordan Lee, 28 anni, originario di Onslow Road. Questi è stato accusato di GHB (Grievous bodily harm), l’equivale dell’accusa per lesioni personali gravi. Inoltre, la Crown Prosecution Service, ha giudicato l’uomo responsabile di tentato omicidio. Il colpevole, comparso questa mattina al Blackpool Magistrates Court, è attualmente in custodia cautelare. Eric Halford, l’ispettore capo della polizia di Blackpool, manda un messaggio di pronta guarigione alla bambina e ha dichiarato di aver inviato un équipe di ufficiali per sostenere i familiari della vittima in questo periodo così delicato e difficile. Le indagini investigative, dichiara il detective, sono ancora in corso e chiunque sappia qualcosa è invitato a contattare immediatamente gli agenti locali.

I testimoni possono mettersi in contatto con la polizia digitando il 101, ricordandosi di citare il registro 1135 del 3 dicembre 2020.

Fonte Mirror, Lancs Live