Partecipano al funerale: 42 contagiati da Coronavirus

Il funerale del Texas diventa luogo di contagio da Coronavirus. 42 nuovi infetti tra i partecipanti in lutto.

LEGGI ANCHE >>> Estetista uccide madre e figlia con 30 coltellate: arrestata

La tragica diffusione del coronavirus è avvenuta al funerale di Nancy Kaddatz, 92 anni, Hillsboro, in Texas, lo scorso 8 novembre. Almeno 100 persone in lutto hanno partecipato alla cerimonia: i nuovi infetti indossavano le mascherina anti-covid, ma non tutti sono riusciti a rispettare le norme di sicurezza. Immagini e video dell’evento ritraggono l’assembramento. Tra gli invitati non c’è alcuno scrupolo sul rispetto delle norme di distanziamento sociale per ridurre il rischio di trasmissione Covid-19. Secondo quanto riferisce la figlia della signora scomparsa, Delynda Cruz, sono esattamente 42 le persone che hanno contratto il COVID-19 in quell’occasione.

IL FUNERALE CELEBRATO AL COPERTO SENZA NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Scoperta agghiacciante: cadavere ritrovato in un bosco

Il funerale della donna di 92 anni è stato celebrato al coperto l’8 novembre di quest’anno. La cerimonia è divenuta presto luogo di diffusione della pandemia: 42 i nuovi contagiati di cui 1 in rischio di vita. L’assembramento si è riunito durante la cerimonia per ricordare e rendere omaggio a Nancy Sue Mann Kaddatz, il cui decesso risale al 5 novembre. Il video del funerale, trasmesso in live streaming su Facebook, mostra decine di persone accalcate. Molti partecipanti avrebbero addirittura tolto le protezioni per farsi fotografare. In una foto ci sono circa 30 familiari vicini e senza mascherina: di questi 12 hanno contratto il virus. Sebbene la maggior parte delle persone all’interno indossasse mascherine, la maggior parte della folla non ha rispettato le giuste accortezze riguardo alla distanza sociale. Secondo quanto riporta la KDFW-TV, la figlia di Kaddatz ha confessato di aver avvertito malori i giorni successivi al funerale, dai brividi alla febbre, ma le sue condizioni non sono gravi.

LEGGI ANCHE >>> Monolite dello Utah: il mistero continua

DailyMail.com ha intervistato una rappresentante dell’impresa di pompe funebri Marshall & Marshall Funeral Directors Home; ma la donna ha rifiutato di commentare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte Dailymail, Mirror