Antonella Clerici, il regalo con cui Vittorio Garrone conquistò il suo cuore

Sapete con quale regalo Vittorio Garrone conquistò Antonella Clerici? Al tempo i due non stavano ancora insieme.

Oggi scopriamo qualcosa di più riguardo al grande amore di Antonella Clerici per il suo attuale compagno, Vittorio Garrone. Sapete con quale regalo l’ha conquistata?

Antonella Clerici, una clessidra come pegno d’amore

Ebbene sì, si tratta proprio di una clessidra, un pezzo d’antiquariato che Garrone avrebbe regalato alla Clerici durante una delle loro prime uscite.

Dopo essersi incontrati grazie all’intercessione di un’amica comune, che aveva giurato di vederli davvero bene insieme, i due avevano cominciato a frequentarsi, ma la conduttrice non si sentiva ancora pronta per una relazione seria. Era appena uscita dalla storia con Eddy Martens, padre della figlia Maelle, e gettarsi in una nuova avventura amorosa sembrava davvero sconsiderato e precipitoso.

Garrone attese i suoi tempi – ha raccontato la Clerici in una celebre intervista a Maurizio Costanzo – e per dimostrargli di voler fare sul serio le regalò una clessidra con incisa la frase “Noi siamo nel tempo senza tempo”. Un modo per dirle: “Prenditi tutto il tempo che vuoi, io ti aspetto qui”.

“Vittorio mi ha detto poi che per lui è stato un colpo di fulmine“ ha aggiunto la Clerici, ricordando la sera del loro primo incontro. “Fosse stato per lui, avrebbe inseguito il mio taxi quella sera stessa”.

