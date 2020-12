Chiara Ferragni, comodità e stile in un solo capo: il denim autunnale Zara

Una proposta di libertà e raffinatezza: Chiara Ferragni indossa il nuovo denim della collezione autunno-inverno firmata dal brand Zara.

I jeans: l’indumento più indossato dalla popolazione mondiale, famoso per la sua praticità e la sua neutralità, rappresenta il cuore della nuova proposta da parte della reginetta alla moda Chiara Ferragni. La collezione autunno-inverno 2020 2021 del brand Zara prevede la presenza di un paio di fantastici pantaloni blue jeans. La caratteristica che li contraddistingue da molti altri è la loro possibilità di rappresentare il massimo esempio di eleganza, senza dover trascurare la necessità di sentirsi confortati dal capo che si indossa, in particolare nelle giornate di tutti i giorni.

Leggi anche —>>> Lo choc di William e Kate, banditi per Natale dalla Regina Elisabetta

Chiara Ferragni: la comodità nascosta del denim

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni Closet (@chiaraferragnioutfits)

A dimostrare le novità, tra cui la comodità nascosta, che risiedono in questo particolare capo d’abbigliamento è Chiara. La popolarissima imprenditrice ed influencer milanese ha testato la comodità del denim in molteplici occasioni, dalla più semplice, come: un pomeriggio di giochi in compagnia del piccolo Leo, un’avventura culinaria, uno scatto per Instagram con il marito Fedez, fino ad indossarli per una serata volta all’eleganza.

Potrebbe interessarti anche —>>> All Together Now: il batticuore di Francesco Renga sulle note di Anna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZARA Official (@zara)

L’ultimo modello di blue jeans appare dunque adatto a qualsiasi occasione. Nello scatto pubblicato sul suo profilo, Chiara, testando al massimo le qualità del tessuto, ha indicato ai suoi follower le informazioni necessarie a riguardo. “Baggy Button Jeans” Sarebbe il nome del capo, avente il seguente codice d’acquisto: “Z1975”. Il prezzo conveniente è di soltanto 29,95€; e sarà possibile acquistarli direttamente su zara.com .

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.