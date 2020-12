L’Eredità, Insinna “disperato”: “Cosi chiudiamo”. Il presentatore si arrende

Nuova vincita per il campione assoluto de L’Eredità Massimo Cannoletta. Ieri sera si è aggiudicato un bottino da 50mila euro

Massimo Cannoletta, il “Google vivente” come è stato ribattezzato, stupisce ancora. La trasmissione L’Eredità condotta da Flavio Insinna su Rai Uno aveva squalificato il campione assoluto per ben due volte prima de La Ghigliottina ma aveva deciso di riammetterlo per il record di ascolti che stava riscuotendo da parte del pubblico a casa.

Ieri sera però Cannoletta si è confermato per l’ennesima volta campione assoluto riuscendo a sbaragliare tutti e a trovare la parola esatta nel gioco finale de La Ghigliottina. Con le parole Conto, Punto, Gente, Parigi, Ufficio, Comune, Cannoletta ha raggiunto il montepremi di 50mila euro, rialzato a quota 250mila il bottino finora conquistato grazie a L’Eredità.

Insinna ammirato dalla bravura del campione ha affermato compiaciuto: “Così ci fai chiudere”.

Chi è Massimo Cannoletta? I dettagli sul campione de L’Eredità

Cannoletta è campione indiscusso de L’Eredità da ormai tre settimane. 46 anni, Leccese, è già arrivato nove volte fino a la Ghigliottina vincendo un totale di 130mila euro. È stato definito un “Google vivente”, oggi dopo una carriera come direttore in ambito croceristico divulgatore in ambito storico e artistico, una sorta di Alberto Angela aggiornato.

Parla inglese, spagnolo, francese, tedesco e prossimamente vorrebbe imparare la lingua dei segni, ama leggere libri e riviste di storia. Si tratta di un concorrente atipico, è presente nel programma già da 21 puntate e pare già essere a tutti gli effetti uno dei campioni più forti e più longevi nella storia de L’Eredità.

Massimo Cannoletta ha iniziato la sua avventura nel programma il 3 novembre scorso ma non è la sua prima esperienza qui, infatti è stato un volto già visto nel 2005 ma senza riscuotere gran successo di vincite. Ha dichiarato che non sa quando potrà tornare a lavorare, quindi ha ritentato la sorte che stavolta gli ha piacevolmente sorriso con laute vincite.

