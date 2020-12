Silvia Toffanin scioccata a Verissimo: “Mi ha chiesto di ucciderla”

La contessa Patrizia De Blanck nel salotto di Verissimo ha raccontato il rapporto burrascoso con la madre, fino alla sua recente scomparsa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Il programma pomeridiano del sabato condotto da Silvia Toffanin non smette mai di stupire con effetti speciali. A Verissimo ieri molti i protagonisti invitati per raccontarsi nel salotto Mediaset, un tu per tu fatto con il cuore, ma sempre con garbo r rispetto come si compete alla conduttrice.

LEGGI ANCHE -> L’Eredità, Insinna “disperato”: “Cosi chiudiamo”. Il presentatore si arrende

Presente anche la contessa Patrizia De Blanck che si aperta raccontando il rapporto a tratti difficile con la madre: “Era una donna bellissima che si eccitava solo col potere. Quando sono sbocciata ha iniziato a vedere in me una competitor” ha spiegato la De Blanck che poi ha aggiunto: “Non mi ha dato l’affetto che un figlio vorrebbe“.

La De Blanck però non si è limitata a dire questo, sotto le domande di Silvia Toffanin ha proseguito nella sua storia. La sua recente partecipazione al GF Vip aveva già svelato alcuni retroscena della sua storia familiare che ieri però lei si è sentita di condividere pienamente senza tralasciare nulla.

La confessione shock della contessa a Verissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“Mio padre l’ho amato moltissimo, è stato un grande amore anche se molto formale. Mia madre l’ho amata dopo, quando ha iniziato a diventare vecchia mi ha fatto una grande tenerezza”. Prosegue: “Quando l’ho vista prima di morire, che stava con i pugnetti chiusi nel letto, le volevo dire tutto quello che non le avevo detto ma lei non voleva più vivere e voleva che la uccidessi. Però è morta poco dopo aver detto questo” rivela la contessa.

LEGGI ANCHE -> Vite in fuga, anticipazioni 6 dicembre: un omicidio inatteso

Le scappa anche un pensiero dolce per la madre ora che non c’è più e che fa commuovere la conduttrice: “Mamma mi dispiace che non abbiamo potuto capirci. Tu forse non hai capito me in tante cose e io non ho capito te. Solo che adesso è tardi: bisogna dirsele queste cose quando tu ci sei, perché poi quando non ci sei più, hai voglia ad avere rimorsi e rimpianti”.

La Toffanin ha chiesto anche degli amori passati e impossibile non parlare di Alessandro Onassis, Yves Montand, Mohamed Al Fayed, Walter Chiari, Warren Beatty e Raul Cardini. “Io mangiatrice di uomini? La verità è che non me ne è mai fregato nulla ma mi sono levata tutti gli sfizi, ho avuto molti amanti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.