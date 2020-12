Priscilla Salerno annuncia il Natale completamente nuda: l’affetto più piccante – FOTO

Un dono di bellezza stratosferica per Priscilla Salerno, completamente senza veli fa sognare i follower di Instagram, promettendo affetto

L’imprenditrice di successo, Priscilla Salerno fa sognare i follower di Instagram, con ritratti da capogiro, segnati da una bellezza piccante e sempre attraente. Tutti gli attributi a suo carico sembrano ormai finiti, ora nessuno fermerà più la dea, simbolo dell’amore intenso e sensuale.

Nasce da una famiglia abbiente, classica di imprenditori di fama, ma lei sceglie la strada che più le si addice e che ha iniziato per gioco, sin da quando era bambina. 35enne di origini campane è vissuta a Salerno, ma si è specializzata in “Architettura” all’estero e per la precisione negli Stati Uniti D’America.

Ha suscitato maggiori curiosità subito dopo l’iscrizione sui social network dove vanta un’ottima preferenza di contatti. In poco tempo ha superato i 232mila seguaci, un dato destinato a salire senza dubbio alcuno

Priscilla Salerno, senza veli su Instagram: sale la temperatura

La splendida web influencer, con la “stoffa” di attrice sensuale, Priscilla Salerno è intervenuta alla sua maniera per un’anteprima natalizia mozzafiato. Ha ricevuto tanti elogi di bellezza limpida e accattivante sotto i riflettori dell’obiettivo.

Priscilla sembra essere nata per quell’ambiente in cui ognuno ama mettersi in mostra. Perchè lo “spettacolo” affascina, oltre che a rendere più appetibile la popolarità. A lei questa opportunità è arrivata senza presentare curriculum, ma per ora si deve accontentare di un posto da “concorrente” durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Le sottigliezze più “graffianti” della Salerno arrivano direttamente sulle piattaforme social. Instagram in particolare è un “pozzo” di pose “illegali”, dove la salernitana appare quasi sempre “senza veli“. Anche stavolta non ha fatto mancare il suo contributo, accompagnato, in occasione del Natale da tanto affetto e felicità.

Non un affetto come tanti bensì un invito alla “provocazione” più maliziosa che ci possa essere. Seduta su un muretto Priscilla pensa al modo in cui potrebbe rendere “stuzzicante” il Natale dei suoi ammiratori.

Il nuovo “nudo integrale” fa salire a priori la temperatura. Curve spettacolari e pancia piatta, in un primo piano mozzafiato. I fan raggiungono il culmine della libidine e attendono con trepidazione il salto di qualità decisivo per vederla magari un giorno, recitare sotto le “stelle”

