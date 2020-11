Priscilla Salerno, a “gattoni” con le curve pericolose in discesa: da brividi – FOTO

La diva del web Priscilla Salerno ha deliziato i follower di Instagram con l’ennesimo scatto ai limiti della libidine

“Passo dopo passo” l’atmofera si accende dei colori della sensualità e scoppia il pandemonio tra i follower che hanno ormai perso letteralmente la testa per Priscilla Salerno. Proviene dal Sud e ha già assaporato questa realtà sin da piccola, quando iniziava a “cullare” un sogno diverso dalle altre sue amiche.

Oggi Priscilla ha un lavoro molto in “voga” al presente, ma le radici di questa scelta risalgono da quando era una ragazzina nel bel mezzo della crescita. “Amo il mio mestiere e ne vado fiera”. Così Priscilla ha esordito in un’intervista, spiegando le evoluzioni del pianeta “hard” con il quale vive un tutt’uno, tra femminilità e naturalezza nel “mettere a nudo” determinati aspetti di vita.

Il fascino, la malizia e il rendere accattivante ogni atmosfera nella quale si interagisce è fondamentale per mettere in risalto la parte miglire di sè. Si tratta di un istinto: “Ci devi nascere e non diventarlo”. E Priscilla può ritenersi fortunata di avere in “serbo” questa sorprendente dote che indubbiamente fa “impazzire” di piacere chi è stretto contatto con le sue iniziative

Priscilla Salerno, il trionfo della sensualità è in dirittura d’arrivo

Dall’alto della sua esperienza imprenditoriale, la bellissima Priscilla Salerno, nativa di Salerno e produttrice di scenografie “hard” vanta di una pagina Instagram che in poco tempo ha riscosso grande successo.

Il “decibel” dei follower è balzato oltre le 220 mila unità, pronte a scrivere la storia per Priscilla, con la speranza, un giorno, di prendere parte ad un copione da protagonista. L’appeal mediatico è destinato a “spiccare il volo” anche nella direzione dei social. Gli “ingredienti” per rendersi protagonista ci sono davvero tutti. E già in alcune circostanze la Salerno ha dimostrato gran parte del valore della sensualità che l’appratiene.

Tra gli scatti senza veli e a limite delle spettacolarità femminile, in Priscilla aleggia quel desiderio di arrivare quanto prima al traguardo prefissato. La foto a “gattoni” di ultima generazione sta facendo il giro del web oltre che della testa dei follower, completamente estasiati da una bellezza così raggiante e attraente.

Il passo verso il “traguardo” non è lontano, mentre Priscilla si avvicina all’obiettivo con in evidenza un paio di curve rocciose e vertiginose, a “parabola discendente”. Effetto da brividi per i suoi fans, in attesa di trascorrere quanto prima un’altra giornata indimenticabile!

