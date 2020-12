Andrea Damante a Dubai con la nuova fiamma: ha 19 anni, è bellissima FOTO

Andrea Damante a Dubai con la nuova fiamma: ha 19 anni, è bellissima. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, Andrea riparte da Elisa Visari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Andrea Damante ha voltato pagina dopo la fine disastrosa della sua storia con Giulia De Lellis. Stavolta non è stato lui, a quanto pare, a volere questa fine, anche se negli ultimi tempi le cose non andavano più bene come il periodo idilliaco della quarantena. Pare aver sofferto molto quando Giulia gli ha chiesto una pausa di riflessione a fine estate, soprattutto quando poi lei ha cominciato a frequentare Carlo Berretta, un suo caro amico da diversi anni e con cui hanno anche trascorso l’estate insieme a Forte dei Marmi. Dopo questa delusione, Andrea ricomincia da Elisa.

Andrea Damante volta pagina con Elisa Visari: a Dubai insieme per le vacanze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Proprio come Giulia e Carlo, Andrea è volato a Dubai insieme alla sua nuova fiamma. 19 anni compiuti da poco, Elisa ha già conquistato il mondo dei social per la sua storia con Andrea che sta facendo molto discutere a causa della differenza d’età (lui 30 anni li ha compiuti a marzo). Non sappiamo se si tratta di un’avventura, di un flirt momentaneo, ma ad ora si stanno godendo insieme le vacanze prima di Natale a Dubai, frequentando gli stessi luoghi in cui Giulia sta andando insieme a Carlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Non sappiamo se si sono incontrati, cosa che potrebbe essere comunque molto possibile, per non parlare delle numerose coincidenze che ci sono.