Laura Torrisi: spegne le candeline come una vera attrice – FOTO

L’attrice Laura Torrisi compie gli anni ed approfitta dell’occasione per mostrare il suo talento: spegnere le candeline come una vera attrice.

Oggi è il compleanno dell’attrice di origini catanesi, Laura Torrisi. Nata il 7 dicembre del 1979 e sotto le stelle che indicano il segno del Sagittario, Laura, compie i suoi quarantuno anni. L’attrice è divenuta famosa dopo il suo esordio nella fiction italiana de L’Onore e il Rispetto, al fianco del protagonista Gabriel Garko. In seguito ha interpretato ruoli di maggiore importanza, come nel film di Leonardo Pieraccioni, dal titolo Una Moglie Bellissima.

Leggi anche —>>> Christian De Sica a Domenica In: “è una sorella”

Laura Torrisi: tra candeline e ringraziamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Nello scatto pubblicato circa un’ora fa sul suo profilo Instagram, Laura, ha ringraziato calorosamente tutte le persone che si sono ricordate di lei in un giorno così importante. Tra le restrizioni e la cupezza del periodo ad influire sulla portata dei festeggiamenti, però, l’attrice non sembra per nulla scoraggiarsi. Infatti, la didascalia riporta le seguenti parole: “In questo compleanno così strano, mi state riempiendo davvero il cuore”.

Nessuno potrebbe sostenere il contrario. Nella foto, a comparire in primo piano, è un succolento dolcetto con tanto di candelina fiammante, in onore del suo quarantunesimo compleanno. Alle sue spalle un accogliente albero di Natale e lei, spiritosa e sempre bellissima, si trova nel mezzo: coccolata da piccoli dettagli.

Potrebbe interessarti anche —>>> Miriam Leone, cappotto di pelle ma sotto niente: esplosione d’eros – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

A quanto pare il gesto caloroso di Laura: di voler condividere con il suo pubblico un fatidico momento come quello del soffio sulle candeline, si dimostra come quello di una vera attrice. E, soprattutto, di una vera donna che sa gioire per i piccoli piaceri. Adesso, non le resta che chiudere gli occhi e dedicarsi con maestrizia alla scelta del desiderio da esprimere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.