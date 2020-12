Carlo Conti, il celebre conduttore svela le sue reali condizioni di salute

Carlo Conti, l’amatissimo conduttore RAI, svela quelle che sono le sue reali condizioni di salute, destando preoccupazione tra i telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Carlo Conti è stato ospite a Domenica IN. In collegamento dalla sua abitazione, il conduttore svela alla padrona di casa – Mara Venier – le sue reali condizioni di salute destando preoccupazione al suo pubblico, che lo ama e lo segue da sempre. Garbato, charmant come sempre, il presentatore toscano ha sottolineato la difficoltà con la quale ha vissuto quest’ultimo periodo a causa della positività al Covid-19 – periodo scandito da momenti di iniziale asintomaticità e sfociato nel ricovero ospedaliero – per fortuna senza contagiare la famiglia. Ecco perché invita alla massima prudenza verso il nemico invisibile e non ancora sconfitto. Il pericolo c’è nonostante il calo dei contagi e proprio in quest’occasione Conti ha poi ringraziato tutto lo staff medico che si sta prodigando giorno dopo giorno ininterrottamente per aiutare i pazienti.

LEGGI ANCHE –> Vite al limite. Leneatha Reed, 273 kg. Perchè ha lasciato lo show

Carlo Conti, come sta realmente il conduttore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Non si sentirebbe ancora in perfetta forma Carlo Conti, questo è quanto dichiarato dallo stesso durante lo show domenicale. Come infatti noto, il virus porta con sé alcuni strascichi e non basta la raggiunta negatività per recuperare pianamente le proprie energie. Come ribadito anche da altri personaggi dello spettacolo, vi è la fase del post-Covid: sintomi quali stanchezza, affaticamento sono tra i più diffusi e lamentati anche dal conduttore di Tale & Quale Show insieme anche a qualche colpetto di tosse. Nonostante questo periodo di acciacchi, il conduttore però è fiducioso che ritornerà al più presto alla massima forma fisica.

LEGGI ANCHE —> Volo “United Airlines 811”, 9 morti e tante “leggerezze” per una strage evitabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Mai abbassare la guardia perché come conclude il noto presentatore, “arriva quando meno te lo aspetti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter