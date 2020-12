Beautiful, anticipazioni puntate 8 dicembre: Thomas scopre tutto

Beautiful, anticipazioni 8 dicembre: mentre Brooke esprime i suoi dubbi a Liam e Hope, Thomas progetta la sua vendetta.

Brooke e Thomas sono ormai ai ferri corti. Dopo l’aspra lite a casa Forrester, la donna ha dato uno schiaffo al figliastro, per poi cacciarlo di casa. Thomas, furente, ha raggiunto l’amico Vinny, che da parte sua ha grandi notizie da condividere con l’attuale coinquilino. Vinny ha infatti scoperto della presunta notte di passione tra Ridge e Shauna e non vede l’ora di parlarne a quattrocchi con Thomas. Nel frattempo i due diretti interessati conversano nelle stanze della Forrester Creations. Shauna è convinta di essere la donna perfetta per Ridge e gli fa delle avance che difficilmente lo stilista potrebbe rifiutare.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un grandissimo ritorno

Beautiful, anticipazioni 8 dicembre: Douglas ha paura di Thomas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Vinny racconterà tutto a Thomas. Dopo aver saputo dal barista Danny che Ridge e Shauna hanno trascorso la notte in una delle stanze sopra al Bikini, il ragazzo salterà subito a conclusioni affrettate. Convinto che Ridge abbia tradito Brooke con la madre di Flo, non esiterà a farlo sapere all’amico. Thomas, da parte sua, non potrebbe essere più felice. Finalmente ha un’arma per ferire Brooke e ha già in mente un piano.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un personaggio inscenerà la propria morte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke riceverà la visita di Liam e Hope. Parlando con il piccolo Douglas, i due scopriranno che Thomas è stato a casa Forrester e ha minacciato il bambino. Douglas dirà loro di aver paura del padre e di non voler tornare a vivere da lui. Riuscirà Hope ad ottenere la custodia di Douglas?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter