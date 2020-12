Daria Bignardi svela tutto in un libro: “A dodici anni…”

La scrittrice Daria Bignardi si racconta all’interno di un romanzo dai temi struggenti ed emozionanti: “Sapevo tutto…”

La passione per la scrittura e un istinto da grande osservatrice della natura hanno accompagnato Daria Bignardi, la protagonista de “L’Assedio” a redigere un testo romanzesco molto profondo ed emozionante.

Durante la sua carriera da volto colto e decisamente poliedrico ne ha scritti tanti, ma l’ultimo ha attirato particolarmente le attenzioni del pubblico. L‘artista “tuttofare” ha dalla sua diversi aspetti positivi del suo carattere. Che l’aiutano ad esercitare più professioni: dal ruolo di conduttrice a quello di scrittrice.

Daria ha anche un’ottima propensione all’osservazione degli eventi che la circondano, alle circostanze contornanti. Curiosa di squarciare il “velo” della non identità si immedesima in intercettazioni verbali che spesso fanno discutere. Le sue domande sono tavolta impertinenti, ma in realtà ama dare il massimo in tutte le cose che fa. L’apice delle sue passioni si chiama “libri” ed è proprio lì che va spesso a sviscerare i valori e i segreti della vita di un uomo

Daria Bignardi, il racconto romanzesco e la “chicca” per l’intervista

La conduttrice e scrittrice, Daria Bignardi ha concesso un’intervista, raccontando i diversi temi che presenta l’ultimo romanzo da lei scritto, “Oggi faccio azzurro” della casa editrice, Mondadori.

La protagonista principale del racconto porta il nome di una celebre imperatrice della storia, Galla Placida, alle prese con una “prova di sopravvivenza”, nonchè addolorata per la fine del matrimonio. Altro volto che torna in auge molto spesso nel lungo testo, è Bianca, una giovane ragazza incantata dall’istinto seduttivo di Nicola.

Insomma tra i diversi personaggi, i temi trattati all’interno del romanzo sono tantissimi: dal matrimonio, al tradimento, passando ai ricongiungimenti e gli atti di fedeltà, dopo assidue separazioni. Un “contenitore” infinito di emozioni provenienti dal cuore e che molto spesso si intersecano con aspetti riflessivi e modi diversi di concepire la vita.

Quello di Daria Bignardi rispecchia le condizioni del tempo. Quest’ultimo è un altro argomento “stuzzicante” del racconto, perchè solo il tempo può decidere in quale direzione vanno gli eventi. E lei oggi può finalmente dire di aver scoperto tutto di se stessa, anche se “…a 12 anni già sapevo tutto, ma non ero affatto cosciente di saperlo”

