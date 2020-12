Tragico incidente in moto: muore a 18 anni promessa del Motorally italiano

Una ragazza di 18 anni, promessa del Motorally italiano, è morta ieri in un incidente in moto consumatosi in provincia di Sassari durante il Rally Sundalion.

Tragico incidente al Rally Sundalion in Sardegna, ultimo appuntamento del circuito Motorally italiano. Una ragazza di appena 18 anni ha perso la vita scontrandosi in sella alla sua moto contro una Jeep, durante la fase di trasferimento tra la prima e la seconda tappa speciale prevista nella giornata di ieri. Lo schianto è avvenuto in località S’Iscala Pedrosa, frazione di Alà de Sardi, in provincia di Sassari. Sul luogo della tragedia sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo per la 18enne non c’è stato nulla da fare.

Sassari, incidente in moto al Rally Sundalion: muore a 18 anni Sara Lenzi, promessa del Motorally italiano

Una giovane promessa del Motorally ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri, domenica 6 dicembre, durante il Rally Sundalion in Sardegna. La vittima è Sara Lenzi, 18enne di Riotorto, frazione di Piombino, in provincia di Livorno. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Corriere della Sera, la vittima stava percorrendo una strada stretta ed in discesa in sella alla sua moto, una Beta del Team Beta Dirt Racing, per un trasferimento tra le prime due tappe speciali in programma. Improvvisamente, la 18enne si è scontrata con una Jeep che sembra procedesse nel senso sbagliato di marcia. La ragazza, che procedeva a bassa velocità, avrebbe provato a frenare, ma la ruota della sua moto ha perso aderenza con l’asfalto e cadendo ha battuto la testa contro la parte anteriore del fuoristrada.

Sul luogo dell’incidente, in località S’Iscala Pedrosa, frazione di Alà de Sardi (Sassari), sono subito arrivati i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto costato la vita alla giovane promessa del Motorally italiano.

Diffusasi la notizia della tragedia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia si Sara ed in suo ricordo. Tra questi anche quello della Beta Dirt Racing che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Non ci resta che stringerci tutti insieme, abbracciarsi forte nel ricordo di Sarà, tentando così di scaldare il cuore ai genitori che hanno perso la loro figlia“.

Il nostro Team e’ un gruppo unito e coeso, siamo veri amici ancor prima che piloti, una famiglia in cui si provano… Pubblicato da Dirt Racing su Domenica 6 dicembre 2020

Il Team ha poi concluso il post comunicando la decisione di ritirarsi dalla competizione. La giornata di ieri è stata poi sospesa al termine della seconda tappa speciale, quando si è appreso della morte della pilota.

