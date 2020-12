Elettra Lamborghini, accappatoio tigrato e sotto niente, bombe in vista: spettacolo – FOTO

Elettra Lamborghini sfoggia il suo seno prorompente sui social. Date un’occhiata a questo scatto!

Ancora una volta Elettra Lamborghini fa salire il testosterone di molti uomini italiani. Sfrontata e seducente, la Lamborghini ha pubblicato un nuovo scatto sui social dove indossa una vestaglia leopardata davvero cool.

Sguardo super ammiccante e posa, come sempre, da grande femme fatale. Ad incorniciare il suo volto un caschetto super fashion che valorizza appieno i suoi lineamenti sensuali.

Chi è Elettra Lamborghi e perchè è famosa

La Lamborghini è senza dubbio una delle più celebri ereditiere italiane. E’ diventata famosa dopo aver partecipato a dei reality inglesi e spagnoli. Nel 2015 è stata ospite del programma Chiambretti Night e, successivamente, ha partecipato a Super Shore, mandato in onda in America Latina e Spagna.

Il primo reality a cui ha partecipato in Italia è stato Riccanza, dove c’erano anche altri ereditieri italiani come Nicolò Ferrari. Elettra Lamborghini ha posato anche per un calendario sexy di Playboy. Un calendario dove ha dato il meglio di sé, mettendosi in pose sexy e provocanti.

E’ recente la notizia del suo matrimonio con il deejay olandese Afrojack. I due si sono sposati il 26 settembre 2020 sul lago di Como. A darle una mano a scegliere il vestito da sposa ci ha pensato Enzo Miccio, il famoso wedding planner di Real Time.

Quello di Elettra è stato un matrimonio molto social, ma la ricca ereditiera ha firmato un contratto di esclusiva con il programma Verissimo di Silvia Toffanin dove sono state mostrate tutte le immagini delle nozze.

La sorella di Elettra non era presente al grande giorno. Presenti, invece, personaggi di spicco come Iconize, David Guerra, Simona Ventura e Giusy Ferreri.

La Lamborghini ha debuttato anche sulla scena musicale, pubblicando un album di genere reggaeton, dove ci sono brani di grande successo come “Pem Pem”. Ha partecipato anche a The Voice nel ruolo di giudice insieme a Morgan, Gigi D’Alessio e Guè Pequeno.

