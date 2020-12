Madre picchia i figli con la scopa, il più grande la denuncia

Botte con la scopa ai bimbi, madre a processo per maltrattamenti: denunciata dal figlio tredicenne

Una madre che maltratta i figli al punto da prenderli a botte con la scopa. Accade anche questo in Italia. Al processo si arriva grazie alla denuncia del maggiore dei figli della 47enne violenta. Non ne poteva più di calci, pugni, colpi di scopa, morsi ai suoi due figli. Poi il maggiore dei due, il 13enne non è ha potuto più. Ha denunciato la madre e per questi fatti che risalgono dal 2013 al 2018, sarà processata. Ben 5 anni di maltrattamenti, iniziati da quando lei si è separata dal marito, padre dei due ragazzi. L’accusa del pubblico ministero Stefania Mininni va dai maltrattamenti fisici a quelli verbali. Nello specifico l’accusa parla di aver picchiato il figlio con una scopa, di avergli procurato una ferita al labbro, e infine di averlo graffiato e preso a morsi sul braccio.

Leggi anche > Casoria, esplode ordigno in galleria

Madre maltratta i figli, denunciata

Il ragazzo oggi ha 20 anni, mentre l’altro ne ha 17. Ha trovato rifugio dal padre e solo per questo è riuscito a trovare il coraggio di parlare. Nelle scorse settimane c’è stata già l’udienza preliminare nella quale la donna di 47 anni è stata ascoltata dai giudici. Poi sono stati sentiti i ragazzi. Il loro racconto è risultato è risultato scioccante, ai limiti. Il giudice che si occupa della vicenda è Cinzia Vergine. La donna imputata, invece, viene assistita dagli avvocati Francesca Conte e Denise Berio. La donna dovrà anche riferire davanti al giudice della seconda sezione penale Edoardo D’Ambrosio. La violenza sui bambini da parte dei genitori è in aumento.

Leggi anche > Rissa al Pincio, com’è partito il tutto

Nel “Rapporto sugli omicidi in famiglia” realizzato dall’Istituto di ricerche economico-sociali Eures, in Italia dal 2000 al 2018 473 bambini sono stati uccisi dai genitori. L’89,4%, ad assassinare bambini o neonati sono state le madri. Il 10,6% i casi in cui a uccidere i figli sono stati invece i padri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.