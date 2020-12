L’esplosione di un ordigno nella città di Casoria distrugge un’intera galleria di negozi. Le ipotesi vertono su organizzazioni malavitose.

L’ordigno è esploso in piena notte nel napoletano. La città di Casoria è stata svegliata da un fragore improvviso. Distruggendo i negozi all’interno della galleria commerciale Marconi. Nella giornata di oggi ed in attesa delle feste natalizie, le attività commerciali interessate avrebbero dovuto riaprire. E tornare pressoché alla normalità dopo il lungo periodo di lockdown.

L’esplosione: i danni irreversibili e le ipotesi

In seguito alla bomba esplosa nel cuore della notte, fortunatamente ad ora non risulta alcun ferito. Purtroppo la galleria di negozi è stata distrutta. Gli ingressi risultano rasi al suolo. Mentre, le saracinesche e le mura esterne sono rimaste gravemente danneggiate. I danni materiali hanno coinvolto anche le autovetture che erano parcheggiate nei pressi del luogo in cui è avvenuta l’esplosione.

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti dopo le segnalazioni. Senza, però, dover ricorrere alle consuete procedure di evacuazione. Principalmente per coloro che risiedevano all’interno del comprensorio in Via Guglielmo Marconi ed in Via Principe di Piemonte. Nel frattempo, le indagini sono state avviate.

Ad indagare sull’accaduto è il corpo di Carabinieri appartenenti al nucleo investigativo di Cisterna. In primis, verranno accuratamente analizzate le immagini registrate, provenienti dai sistemi di sicurezza installati nei locali. Al momento le ipotesi sembrerebbero essere molteplici. Alcune verterebbero principalmente su questioni riguardanti il racket e l’estorsione.

