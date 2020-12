Maradona, Rocio Oliva estromessa dalla famiglia: l’ex fidanzata minaccia “vendetta”

Rocio Oliva, ex fidanzata di Diego Armando Maradona, grida vendetta: dopo la sua estromissione anche dal rito funebre del Pibe De Oro, la donna sarebbe pronta a rivelare dettagli scomodi.

Quando nel 2012 saltò agli onori delle cronache rosa la loro storia d’amore, sulla testa di Diego Armando Maradona cadde una pioggia di critiche. La relazione con Rocio Oliva, 30 anni più giovane di lui, aveva scosso non soltanto i rotocalchi ma anche la famiglia del campione. Una compagna che non sarebbe mai stata accettata né dalle figlie de El Diez né dalla sua ex moglie, che addirittura non le avrebbero concesso neppure di prendere parte alla camera ardente.

L’ultimo smacco che la donna oggi, estromessa anche dall’eredità, non è più disposta a tollerare. Rocio Oliva ora avrebbe minacciato vendetta rivelando dettagli scottanti.

Rocio Oliva, ex fidanzata di Maradona, estromessa dalla famiglia de El Diez: minaccia vendetta

Era il 2012 e lei aveva solo 22 anni quando iniziò la sua relazione con Diego Armando Maradona, naufragata poi sei anni dopo. Per le riviste di gossip si trattava di un rapporto di comodo: Rocio Oliva, bella ed avvenente, aveva scelto il campione solo per popolarità e denaro. Un’idea del loro amore sempre combattuta dalla coppia che invece ha sempre osannato il proprio amore. La donna, ora al centro di numerose interviste, come riporta Fanpage, continua a ripeterlo: Maradona la amava. Eppure il focus delle sue dichiarazione adesso è rivolto ad altro. Rocio sarebbe stata cacciata dall’ex moglie del Pibe de Oro e dalle figlie Dalma e Gianni, nel corso della camera ardente, e adesso starebbe iniziando a rivelare dettagli privati della vita dell’ex compagno.

Una sorta di “vendetta” nei confronti di chi non le ha concesso neppure l’ultimo saluto all’uomo con cui ha trascorso sei anni della propria vita. La famiglia, riporta Fanpage, avrebbe provato ad estrometterla e lei di risposta si sarebbe aperta un varco sotto la luce dei riflettori.

