Uccisa una 14enne con un colpo di pistola in faccia. Era già ricercato per femminicidio. C’è il mandato internazionale

Sul suo capo ora pende un mandato di cattura internazionale. Víctor Hugo Serrano, detto ‘Brasile, di 26 anni, è ricercato per la morte della giovanissima Maria Liz Flores, uccisa a soli 14 anni con un colpo di pistola in faccia. Il fatto è accaduto lo scorso marzo in Argentina e il presunto assassino era già ricercato per un altro omicidio. Il giudice di Tartagal ha accettato solo in queste ore la richiesta del procuratore Pablo Cabot ordinando, così, la cattura internazionale. La giovane Maria era sparita nove mesi fa, e le sorelle ne denunciarono la sera stessa la scomparsa. Le donne la video per l’ultima volta salire su una moto con un ragazzo le cui sembianze sono vicine a quelle del ricercato. Poi il ritrovamento del corpo, in un canale, dopo alcuni giorni. Nonostante fosse passato del tempo e il colo di pistola sul volto subito dal suo assassino, i familiari riuscirono a indentificarla.

Poi è arrivata l’autopsia con l’esito dei medici legali. Maria è stata colpita in pieno volto con un colpo di pistola, uccisa come una vera esecuzione. Successivamente è venuto fuori che Maria aveva una storia da poco con quello che poi è diventato il suo assassino. Lei non voleva più frequentarlo. L’assassino si era reso protagonista già di un altro omicidio. Si era rifugiato in Bolivia per quel femminicidio ed ora su di lui pende il mandato di cattura internazionale.

Secondo una zia della giovane uccisa, il ricercato era arrivato a fittare una stanza sul confine tra Argentina e Bolivia per sfuggire agli arresti. Per lui i giorni sono contati. Il mandato di cattura internazionale sarà decisivo per condurre in carcere il presunto assassino.

