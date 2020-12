Adolescente accoltella il padre. Era gelosa della nuova compagna

Adolescente accoltella il padre. La giovane di 13 anni ha ucciso il proprio genitore poiché gelosa della nuova compagna ventenne

Una ragazzina di 13 anni ha ucciso il proprio padre, Alex Ferreira (33 anni), poichè non accettava la nuova relazione del genitore con una donna più giovane., una ventenne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, l’omidio sarebbe avvenuto domenica scorsa. L’adolescente viveva a casa della nonna. Provava un attaccamento morboso nei confronti del padre. A quanto pare avrebbe scritto una lettere concitata alla sua compagna, Maely Hellen Carvalho, chiedendole di allontanarsi in modo che lei potesse tornare a vivere tranquillamente insieme ad Alex Ferreira.

Adolescente accoltella il padre. Cos’ è accaduto

Alla scoperta di questa faccenda, l’uomo avrebbe rimproverato aspramente la tredicenne, adducendo che i suoi sentimenti fossero troppo fuorvianti. Non avendo accettato la situazione, la ragazza ha continuato a nutrire un forte astio e risentimento che è sfociato nella maniera più assurda e violenta possibile. Dopo aver bevuto un’ingente quantità di alcol per trovare coraggio, si è recata a casa del proprio padre con la scusa di voler riappacificarsi. Vivevano a poca distanza l’uno dall’altro a Jataí, nello stato di Goáis (Brasile).

Alex Ferreira e la compaga stavano riposando; si sono svegliati ed erano comunque felici di accogliere l’adolescente. Quest’ultima però nascondeva un coltello tra i vestiti. Si è scagliata contro il padre, accoltellandolo al petto. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ ospedale Dr. Serafim de Carvalho dove, purtroppo, è stata dichiarata la morte al suo arrivo.

La ragazza è stata trovata a pochi metri di distanza “seduta in silenzio” sul marciapiede fuori dalla casa di sua nonna. Si trova in stato di fermo e sarà trasferita in un centro di detenzione minorile.

Secondo la legge brasiliana, l’età dell’imputata potrebbe farle scontare una pena detentiva massima di tre anni insieme alla riabilitazione.

