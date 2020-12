Paolo Bonolis, il figlio Davide non sta bene: le condizioni

Davide, figlio del noto showman e conduttore Mediaset, Paolo Bonolis ha rimediato una malattia, dalla quale ci si augura guarisca presto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Durante l’appuntamento con i videoclip settimanali del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha approfondito alcuni temi che riguardano i rapporti degli inquilini della struttura abitativa più grande e affascinante d’Italia.

Secondo quanto trapelato dalle parole del direttore di “Chi”, la puntata di stasera nasconderebbe diversi segreti e colpi di scena, tra cui l’abbandono di Elisabetta Gregoraci dal programma. Poi si è soffermato su un “fuori onda” in particolare, riconducibil ad uno dei telespettatori pià “sfegatati” del Grande Fratello Vip.

Il riferimento va nella direzione di uno dei “maestri” della Mediaset, pronto a tornare e sorprendere il pubblico, attraverso ironie e battute dell’ultima ora. Parliamo senz’altro di Paolo Bonolis, il cui figlio Davide non rinuncerebbe neanche ad una sola puntata del reality show più intenso di emozioni. Ma qualcosa gli impedirebbe di seguirlo a stretto contatto con i protagonisti…

Davide Bonolis, le ultime sulle condizioni di salute del figlio di Paolo e Sonia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Uno dei fan, telespettatori più “scatenati” dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è Davide Bonolis. Conosciuto come il figlio di uno dei più grandi volti, tra i conduttori Mediaset, Paolo, non potrebbe ancora seguirlo da vicino… Oppure coronare il sogno di “assaporare” direttamente in studio, le emozioni che si susseguono all’interno della casa più spiata d’Italia.

Per questo, durante il consueto appuntamento settimanale, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto trasferire il sostegno morale, affinchè Davide guarisca presto dalla malattia. Lo stesso direttore “Chi” gli avrebbe promesso che nell’edizione del prossimo anno sarà uno dei concorrenti protagonisti.

LEGGI ANCHE —–> Tommaso Zorzi, le lacrime per l’addio a Francesco: Mi ha insegnato tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Nel frattempo Davide, secondo le parole della madre Sonia Bruganelli non sarebbe ancora pronto ad andare quantomeno in studio: “Mio figlio si sta sottoponendo a tampone, una volta a settimana, proprio per assistere in studio alle vicende della casa”. Il secondogenito di casa Bonolis ha ricevuto gli appoggi morali di Alfonso Signorini, ma le condizioni di salute non sono ancora stabili, causa Covid

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter