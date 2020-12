Jolanda De Rienzo, la giornalista con il fuoco dentro, vestitino bollente – FOTO

Nuovo scatto bollente per la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo, questa volta però il messaggio ai fan è ironico: “Rimettiamo il pigiama”

Classe 1987, la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo, ammalia e stupisce sempre con garbo e sensualità. Napoletana di nascita e innamorata della sua città dove vive e lavora ancora, al momento è voce nel programma calcistico “Fuori Gioco”. La sua parlantina spigliata e la bellezza delle sue curve continuano ad affascinare i telespettatori calcistici che da qualche tempo hanno anche il piacere di vederla sul canale YouTube.

Come dicevamo di recente ha aperto anche questo canale tramite il quale commenta gli sviluppi del campionato e dà il suo punto di vista sul post partita giocato in campo e le disposizioni in campo.

Jolanda è seguitissima anche sulla sua pagina Instagram che conta 331mila follower sempre molto attivi nel rispondere alle sue stories e alle foto postate nel feed. Si fa portavoce di una femminilità ostentata ma mai troppo volgare, è consapevole che prima deve emergere la sua professionalità, poi tutto il resto.

Jolanda De Rienzo, tubino nero e fisico mozzafiato