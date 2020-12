Wanda Nara, la posa da censura in ascensore: fondoschiena mostruoso | FOTO

Wanda Nara si esibisce su Instagram in uno scatto da censura: la posa in ascensore mette in mostra tutte le sue grazie

Wanda Nara, in tenuta sportiva, regala ai suoi followers uno scatto mozzafiato direttamente da un ascensore. La moglie di Mauro Icardi, in una posa da vera diva, si mostra così come mamma l’ha fatta. Il top striminzito le evidenzia il seno generoso, il leggins aderente le fascia le favolose gambe, accentuando il fondoschiena mostruoso. Wanda, sensuale e provocante come suo solito, non riesce a non scatenare le fantasie dei followers.

I commenti di apprezzamento sotto la foto si sprecano, e la Nara registra in poche ore il boom di likes.

