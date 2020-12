Aurora Ramazzotti: compleanno disastroso per la ventiquattrenne

E’ appena passato il compleanno di Aurora Ramazzotti, l’influencer ha raccontato ai fan un episodio della sua festa. Il racconto è imbarazzante

Pochi giorni fa Aurora Ramazzotti ha compiuto ventiquattro anni, un traguardo importante che purtroppo non ha potuto festeggiare al meglio visto la situazione di emergenza in cui l’Italia si trova. Non sono mancati però messaggi di auguri, commenti e post su Instagram da parte dei suoi cari, amici, conoscenti e fan. Anche la festeggiata non ha perso occasione per raccontare un aneddoto sul suo compleanno ai suoi followers. Una storia divertente e allo stesso imbarazzante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Marika Fruscio, la camicetta quasi esplode: curve incontenibili – FOTO

Aurora Ramazzotti: cosa è successo al compleanno?

“Vi racconto questo aneddoto perché mi è venuto in mente oggi – ha iniziato a spiegare Aurora – Era il compleanno per i miei 14 anni ed ero anche alle prime armi con Facebook, tra l’altro era uscita appena la funzione che ti permetteva di creare un evento e non lo sapevo usare benissimo”. La giovane ha creato un evento in cui aveva invitato centocinquanta persone, aveva affittato il locale, ma si era dimenticata di rendere la festa privata. “A una certa ho visto che mi arrivavano tantissime notifiche di gente che metteva partecipo all’evento senza che io l’avessi invitata – continua – Prima che me ne accorgessi e che potessi chiudere il numero di partecipazione, ormai si era sparsa la voce”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Il giorno della festa si presentarono circa quattromila persone che Aurora neanche conosceva. Il momento più imbarazzante della festa fu la torta, infatti i suoi genitori fecero fare il dolce con sopra stampata la faccia di Justin Bieber gigante, ed era quel periodo in cui non era proprio amatissimo da molti.