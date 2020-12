Sanremo 2021, Fedez ha inviato una sua canzone ad Amadeus

Secondo alcune indiscrezioni, il cantante Fedez avrebbe inviato una sua canzone ad Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo 2021

Manca poco all’ufficializzazione dei Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Secondo indiscrezioni, raccolte dal “Fatto Quotidiano”, tra le canzoni che Amadeus ha ricevuto (oltre 300), ci sarebbe anche quella di Fedez. Il rapper è stato insignito ieri insieme alla moglie dell’Ambrogino d’oro, un riconoscimento del Comune di Milano che premia l’impegno dimostrato dai Ferragnez durante la pandemia da Covid-19. L’approdo di Fedez al Festival di Sanremo rappresenterebbe una novità per il cantante lombardo. In una recente intervista al ‘Messaggero’, Amadeus ha confermato, oltre al numero enorme dei brani ricevuti, le date della kermesse canora, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021. I nomi dei 20 Big in gara saranno ufficializzati il 17 dicembre durante la serata finale della scelta delle Nuove Proposte in diretta dal Casinò di Sanremo.

Fedez: la consacrazione del rapper e il toto nomi di Sanremo 2021

La partecipazione del rapper a Sanremo 2021 sarebbe la consacrazione di un anno positivo per Fedez per l’impegno civile dimostrato insieme a Chiara Ferragni. Ma il cantante milanese non è la sola novità di quest’anno. Nel toto nomi del Festival rientra anche Francesca Michielin, che ritornerebbe a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston dopo il secondo posto conquistato nel 2016. Quell’anno l’artista partecipò all‘Eurovision con il brano “Nessun grado di separazione”, dopo la rinuncia degli Stadio, primi classificati.

Tra le altre donne in gara ci dovrebbe essere anche Gaia Gozzi, vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi, oltre a Loredana Bertè, Arisa, Annalisa, Malika Ayane, Orietta Berti e il trio formato da Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. Tra i gruppi dovranno approdare per la prima volta al Festival di Sanremo i Maneskin oltre a Lo Stato Sociale, che ottennero il secondo posto nel 2018.