Marika Fruscio, la camicetta quasi esplode: curve incontenibili – FOTO

Marika Fruscio pronta per una nuova apparizione televisiva, il look è più provocante che mai: il lato A non si tiene sotto la camicetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Settimana particolarmente calda, per gli amanti del calcio. Turni decisivi nelle coppe europee, tra Champions League ed Europa League, per le squadre italiane, che devono provare a fare il meglio possibile per guadagnarsi la fase ad eliminazione diretta. Impegnata da studio Marika Fruscio, che come di consueto per ‘Telelombardia’, commenta le gare delle squadre italiane e, va da sé, ci regala nuovi sprazzi del suo fascino vulcanico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Marika Fruscio, posa sensuale e décolleté in primo piano: spettacolare – FOTO

Marika Fruscio, il seno è più spregiudicato che mai: scollatura pazzesca