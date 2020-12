Belen Rodriguez in jeans e stivali alti con il tacco, che spettacolo-FOTO

Belen condivide uno scatto in cui appare super sexy con un paio di jeans indosso a vita alta e stivali con il tacco a spillo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Bellissima Belen Rodiruguez in jeans e stivali con il tacco, sensuale ma casual. Recentemente la bella showgirl argentina ha anche pubblicato una foto in lingerie, dove appare meravigliosa. Tra i commenti spicca quello dell’attrice Laura Chiatti che scrive:“Sei bella da togliere il fiato”. Un bellissimo commento da dirsi tra donne, questa solidarietà fra donne e per giunta dello spettacolo è una cosa molto bella.

Belen e Antonino Spinalbese sempre insieme, più innamorati che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen appare sempre avvinghiata nelle foto al suo fidanzato Antonino Spinalbese, i due s’intrecciano in abbracci infiniti e si guardano con gli occhi dell’amore. Finalmente pare che la Rodriguez abbia trovato l’uomo giusto per lei. Di De Martino era innamorata e stavano molto bene insieme, ma lui ha fatto qualche scivolata e la showgirl questa volta non ha perdonato. Quando stava invece con Andrea Iannone era contenta sì, ma non aveva lo sguardo dell’amore che invece ha con Antonino. Tra loro c’è complicità e affinità.

Si vede che tra i due è nato un sentimento puro e sincero, lei condivide tantissime foto con lui come faceva solo con l’ex marito. Vuole gridare a tutti quanti il suo amore per Antonino che le ha restituito il sorriso e la felicità. Nei commenti sotto le sue foto infatti appaiono dediche che non lasciano spazio a dubbi, lei lo ringrazia:”Grazie a te…”. Stamattina la showgirl ha condiviso nelle sue stories Instagram uno scatto di due anziani, marito e moglie che si sorreggono per attraversa la strada insieme. Questa foto dimostra la volontà di Belen di voler passare la vita insieme ad un uomo per sempre e invecchiare insieme, e quell’uomo potrebbe essere Antonino?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Difficile a dirsi questo, all’inizio sono sempre rose e fiori ma dopo anni insieme e i problemi quotidiani l’amore deve superare delle prove. Inoltre avere sempre la presenza di un ex marito di cui si è stati innamorati e molto, che ronza intorno perché giustamente c’è un bambino in mezzo, è sempre un rischio. Ce la faranno i due a giurarsi amore eterno? Staremo a vedere.