Esce di strada e finisce con l’auto in un torrente: madre perde la vita

Una donna di 43 anni, madre di due bambine, ha perso la vita dopo essere finita con l’auto in un torrente a Monticiano, in provincia di Siena.

Tragico incidente nella serata di sabato scorso sulla strada provinciale delle Pinete a Monticiano, in provincia di Siena. Stando a quanto ricostruito, una donna di 43 anni che si trovava alla guida della sua auto, avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada finendo in un torrente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118, ma per la 43enne, ritrovata a circa dieci metri di distanza dalla vettura non c’è stato nulla da fare. La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri intervenuti insieme ai soccorsi.

Siena, esce di strada e finisce con l’auto in un torrente: madre di 43 anni perde la vita

Una donna è deceduta in un drammatico incidente avvenuto sulla strada provinciale delle Pinete nel territorio di Monticiano, comune in provincia di Siena, nella serata di sabato 5 dicembre. La vittima è Valentina Serragli, 43enne di Monticiano, madre di due bambine. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, come riporta la stampa locale e la redazione de La Nazione, la vittima stava viaggiando a bordo della sua auto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che, uscendo di strada, è finito in un torrente adiacente alla carreggiata.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Il corpo della donna è stato ritrovato dai soccorritori a circa 10 metri di distanza dalla vettura ed il personale medico ha potuto solo constatare il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso utili per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato l’auto ad uscire fuori strada. Tra le ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma, come riferisce La Nazione, vi è quella secondo la quale la donna possa aver perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto bagnato per via del maltempo che imperversava sulla zona.

Sconvolta per la tragedia l’intera comunità di Monticiano, dove la Valentina era molto conosciuta anche per aver ricoperto il ruolo di Capitano di uno dei rioni del paese nell’ultimo Gran Premio dei cavalli al “Tamburo”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio pubblicati sui social network anche quello dell’Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Ci stringiamo attorno alla famiglia Serragli per la prematura scomparsa di Valentina nostra valida collaboratrice nei gran premi di Monticiano. Le nostre più sentite condoglianze“.