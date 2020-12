Federica Pellegrini, “Nebbia? Nessun problema, arrivo io”. La FOTO in costume impazza

Nuovo scatto condiviso dalla campionessa del nuoto italiano Federica Pellegrini. Il costume indossato per allenarsi accende la curiosità per il colore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La divina del nuoto italiano Federica Pellegrini dopo la brutta esperienza del Covid che l’ha tenuta inchiodata a casa per lungo tempo senza possibilità di allenarsi, ora sembra tornata in ottima forma. Si sta allenando adesso per le prossime olimpiadi a Tokyo.

Federica dopo lo stop forzato ha ricevuto la notizia della Federazione di un “pass” che le abbinerebbe i risultati delle scorse gare ma lei non ci sta è ha scritto: “Grazie per aver pensato di assegnarmi un pass di diritto, ma io la mia quinta Olimpiade, se mai dovesse arrivare, me la conquisterò sul campo”.

“Sono passata anche io dalle grinfie del Covid. Sono stata fortunata, ne sono uscita quasi subito e con sintomi non pesanti. Non posso paragonarmi alle persone che stanno lottando negli ospedali. Mi sono ributtata nella preparazione, diritta verso nuovi obiettivi. Sento il rumore dell’acqua fortissimo”.

Federica Pellegrini, quel costume fluo che non passa inosservato