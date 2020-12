Gigi D’Alessio, parola all’ex moglie: “Ve la dico io la verità su Anna Tatangelo”

Gigi D’Alessio. L’ex moglie Carmela Barbato svela i motivi reali della loro rottura. Tutta la verità sull’interferenza di Anna Tatangelo nel loro rapporto

La nascita della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo risale al 2005. Iniziarono una collaborazione artistica che con il tempo sfociò altro. I giornali nazionali gridarono allo scandalo, non solo per la differenza d’età fra i due (circa 20 anni) ma anche perchè il cantante partenopeo era sposato con Carmela Barbato. I due erano uniti in matrimonio dal 1986. La donna, sempre stata presente nella sua vita, è madre dei suoi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Gigi e Carmela si conobbero appena 15enni.

La signora Barbato non ha mai nascosto il suo rancore per la situazione venutasi a creare, lanciando dichiarazioni al vetriolo all’indirizzo della Tatangelo: “Non parlo con chi ha l’età di mio figlio” – ha detto. E inoltre dichiarò all’epoca dei fatti: ” Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete.”

L’ex moglie di Gigi D’Alessio: la verità sulla Tatangelo

Il 2020 ha visto anche la chiusura definitiva della storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Prima della pandemia i due hanno ufficialmente reso pubblico il loro addio tramite un comunicato, nel quale sostenevano di nutrire entrambi reciproco rispetto e che sarebbero comunque rimasti uniti nel crescere il loro unico figlio insieme: Andrea (10 anni).

La signora Carmela Barbato, dopo vari anni dalla fine del suo matrimonio, in una recente intervista ha fatto una rivelazine importante. Ha sostenuto, infatti, che la Tatangelo è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il suo rapporto con D’Alessio non andava più bene già da tempo a causa del successo enorme che aveva travolto il cantante, portandolo spesso lontano dalla famiglia ed impegnandolo a dismisura.

Gigi D’Alessio è impegnato attualmente nel ruodo di giudice nella trasmissione “The voice Senior“, condotta da Antonella Clerici. Suoi compagni di viaggio sono: Clementino, Albano e la figlia Jasmine e Loredana Bertè.

Anna Tatangelo, invece, è volto fisso del programma “All together now” insieme a Francesco Renga, Rita Pavone e J. Ax.