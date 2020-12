Caterina Balivo: arriva la dichiarazione su Instagram: “E’ tutto per me”

Arriva una dichiarazione su Instagram di Caterina Balivo, anche questa volta la conduttrice stupisce i fan con le sue foto

Apprezzata dal web e dal pubblico italiana, Caterina Balivo è ormai lontana dal mondo della televisione e in questo ultimo periodo è invece molto attiva sui social. Non perde occasione per condividere con i suoi fan alcuni momenti della sua giornata. Così ormai legata ai suoi followers, la conduttrice ha deciso di fare anche una dichiarazione su Instagram, sensuale e sempre bella ha emozionato il web.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Matilde Brandi crede di incontrare Tom Cruise, a “Le Iene” lo scherzo

Caterina Balivo: cosa dichiara su Instagram?