Champions League, brutto episodio a Parigi durante la sfida tra Paris Saint Germain e Basaksehir.

Brutto episodio di razzismo a Parigi. Una bella serata di calcio si è subito trasformata nell’ennesimo fattaccio. Il Paris Saint Germain, questa sera, ospitava l’Istanbul Basaksehir in casa per cercare di centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I parigini erano stati autori fin qui di un cammino altalenante nella massima competizione europea. In un girone con Lipsia, Manchester United e gli stessi parigini, era tutto apparecchiato per una serata da ricordare. Durante le prime battute del match, però, il match è stato sospeso. Stando alle ricostruzioni, la formazione turca si è arrabbiata con il quarto uomo per una presunta frase razzista rivolta a Demba Ba. Le due squadre hanno deciso di lasciare il terreno di gioco.

La sfida era sullo 0 a 0 e al 13° minuto del primo tempo è successo l’impensabile. Le squadre hanno lasciato il campo dopo un’espressione razzista del quarto uomo. Tanta confusione sul terreno di gioco e cartellini sventolati a parecchi giocatori. Demba Ba è stato espulso dopo aver sentito le parole ‘This Black guys’. Anche Pierre Webo è stato allontanato per aver esagerato con le proteste. Anche i giocatori del PSG si sono letteralmente infuriati. L’arbitro Hategan ha provato a far cambiare idea ai giocatori ma non ci è riuscito.

Sull’account ufficiale Instagram dell’Istanbul Basaksehir è subito comparso un post eloquente. Il club ha pubblicato lo slogan della Uefa Champions League, ‘No to Racism’ (no al razzismo).