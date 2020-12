Ilary Blasi: regalo inaspettato da parte di una persona speciale

Ilary Blasi ha ricevuto un regalo di Natale in anticipo e la conduttrice ha reso pubblica la notizia su Instagram, il dono ha emozionato il web

Per la moglie del pupone il Natale è già arrivato e con esso anche i primi regali. Un po’ in anticipo forse ma d’altronde i vip sono sempre avanti anche in queste situazioni. Così Ilary Blasi sfoggia su Instagram il dono ricevuto e i fan impazziscono. Molti pensano alla conduttrice come un’influencer, in effetti ultimamente la regina di Roma è molto attiva sui social dove condivide alcuni momenti della sua giornata e foto meravigliose a lavoro e con la sua famiglia.

Ilary Blasi: qual è il primo regalo ricevuto?

Proprio ieri Ilary tramite Instagram stories ha pubblicato la foto di un regalo inaspettato, che ha voluto condividere con i suoi amatissimi follower. Direttamente dall’azienda, il brand Xeny, specializzato il trucco e abiti per set fotografici ed eventi, ha inviato una sorpresa alla showgirl che si è subito attivata per condividerla con i fan. Un’ottima occasione per sponsorizzare il proprio marchio soprattutto adesso che la Blasy è impegnata con la rubrica Fashion or trashion su Instagram, dove commenta insieme a sua sorella Melory i look dei vip, a partire dal trucco, le acconciature e per finire con gli outfit sfoggiati.

Chissà se l’azienda le ha regalato un outfit da indossare nel prossimo appuntamento della rubrica Fashion or trashion? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la diretta della puntata, le prime due sono state seguite da cento mila utenti. Un vero successo per essere un’improvvisata!